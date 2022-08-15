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بلدية دير البلح تبحث مع مدرء الدوائر سير العمل وتطويره

15 آب / أغسطس 2022 02:20

بلدية دير البلح تبحث مع مدرء الدوائر سير العمل وتطويره
بلدية دير البلح تبحث مع مدرء الدوائر سير العمل وتطويره

الوسطى -الرأي
عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اجتماعها الدوري لمدراء دوائر وأقسام البلدية للاطلاع على سير العمل والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية بحضور رئيس البلدية دياب الجرو ومدراء الدوائر والأقسام.


واستمع رئيس البلدية إلى ما تم تحقيقه خلال الأسبوعين الماضيين والصعوبات التي واجهت فرق العمل لإنجاز المهام الموكلة وسبل تذليلها للاستمرار في تقديم الخدمات بالشكل المطلوب.


وتم مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها في المدينة من بينها تمديد شبكات وخطوط مياه بمناطق متفرقة بالمدينة، إنشاء آبار مياه جديدة وإمكانية إغلاق الآبار ذات الملوحة العالية في إطار تجويد نوعية المياه المقدمة، واستكمال العمل بشارعي البردويل والعصار، بالإضافة إلى الاجراءات الجارية لمشروع إعادة تأهيل الشيخ داوود.


من ناحية اخرى تم مناقشة مشروع إنشاء مقبرة جديدة بالمنطقة وما تم التوصل إليه مع الجهات ذات العلاقة للمضي قدما في مراحل المشروع.


فيما تم الاطلاع على الوضع المالي للبلدية وسبل تطويره بما يمكنها من القيام بواجباتها وتسديد ما عليها من التزامات، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى.

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