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بلدية عبسان الكبيرة تعلن عن إنجاز مشروع الترميز البريدي الوطني

15 آب / أغسطس 2022 02:22

بلدية عبسان الكبيرة تعلن عن إنجاز مشروع الترميز البريدي الوطني
بلدية عبسان الكبيرة تعلن عن إنجاز مشروع الترميز البريدي الوطني

خانيونس- الرأي
أعلنت بلدية عبسان الكبيرة عن إنجاز مشروع الترميز البريدي والذي يهدف منح المباني والمنشآت في البلدة رموزا فريدة تدل على الموقع الجغرافي بهدف إنشاء نظام عنونه فلسطينية معتمدة يسهل عمل البريد محلياً ودولياً.


حيث شارك رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة فعاليات الإعلان عن إنجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية وذلك في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


ويحمل المشروع مجموعة من الدلائل أبرزها العنوان الفلسطيني المستقل، والوحدة البريدية الفلسطينية، والتحول الرقمي، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين من خلال مؤسسات عديدة البلديات والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني وخدمات التوصيل وغيرها، والعمل على تحقيق خلق فرص استثمار جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.


وبذلك قامت طواقم الدائرة الفنية بتركيب صندوق الاستقبال الخاص بالبلدة، حيث انتهى فريق المشروع خلال مرحلة العمل من ترميز أكثر من 8000 منشأة ووحدة سكنية في البلدة.


من الجدير بالذكر أن المشروع يأتي ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة، كما أنه يساهم في خلق فرص استثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء بنية تحتية مكانية لتنظيم عملية تكامل وتبادل وتشارك البيانات بين مختلف القطاعات.

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