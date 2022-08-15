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الغصين يفتتح مشروع "إسكان الوطني 3" شمال القطاع

15 آب / أغسطس 2022 02:24

الغصين يفتتح مشروع "إسكان الوطني 3" شمال القطاع
الغصين يفتتح مشروع

غزة- الرأي

افتتح وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين مشروع إسكان الوطني 3، المنبثق عن جمعية علي بن أبي طالب بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة


وتقدم الغصين بالتهنئة لسكان المشروع التعاوني الإسكاني الجديد، متمنيا لهم التوفيق والسعادة في شققهم الجديدة.


وأكد الغصين أن مشروع إسكان الوطني تم بالتعاون مع الجهات الشريكة المتمثلة بوزارة الأشغال، وسلطة الأراضي، وبلدية بيت لاهيا، والبنك الوطني الإسلامي، وشركة العجرمي للمقاولات وهي الجهة المنفذة للمشروع.


وعدّ  توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود؛ هدفاً أصيلا للوزارة، مشيراً إلى أن الإسكان التعاوني رافداً مهماً لدعم قطاع الإسكان والاقتصاد والتنمية بغزة.


الجدير ذكره، أن وزارة العمل وهيئة العمل التعاوني أشرفت في وقت سابق على القرعة العلنية للمشروع، حيث استفاد منه 72 مواطناً موزعين على 72 شقة سكنية.

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