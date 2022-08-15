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الصحة تعقد يوما دراسياً حول تطوير ملف مراكز الرعاية الأولية

15 آب / أغسطس 2022 05:25

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، يوماً دراسياً حول سبل تطوير ملف مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة، وذلك بدعم من شركة الحياة فارما للأدوية.

وخلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أشاد مدير عام الرعاية الأولية د. ماهر شامية بالجهود المستمرة لكوادر الرعاية الأولية في تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز الصحية للمواطنين في قطاع غزة.

ونوه د. شامية إلى النجاحات التي حققتها إدارته على صعيد انتاج دليل للسياسات والإجراءات في اعتماد المراكز الصحية النموذجية، لافتاً إلى أن مراكز الرعاية الأولية حققت قفزات نوعية على صعيد الأنظمة والهيكلية وتحديد العلاقة بين الإدارات الصحية في المناطق وإدارات المراكز الصحية.

وأشار د. شامية إلى أن ادارته تنظر إلى عملية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين باعتبارها عملية تحسين مستمرة، وأن ادارته تطمح لتوسيع تجربة المراكز الصحية النموذجية والتي تطبق نظام خدمات طب الأسرة ومراكز الرعاية الأولية من المستوى الثالث والرابع.

وأشار د. شامية إلى أن العمل يجري على قدم وساق من أجل تحقيق الطموح من خلال ارفاد المزيد من الكوادر الطبية في برنامج البورد الفلسطيني في تخصصات طب الأسرة، مشيراً إلى التحاق نحو 50 كادراً طبياً ببرنامج طب الأسرة.

كما لفت د. شامية إلى الانجازات المتحققة على صعيد صحة البيئة والطب الوقائي والتثقيف الصحي، مشيراً إلى دور الكوادر الصحية في الرعاية الأولية كخط دفاع أول ضد موجات انتشار فيروس كورونا.

بدوره، قدم نائب مدير عام الرعاية الأولية د. موسى عابد شرحاً توضيحياً حول الأدوار المنوطة بكل من مدراء المناطق ومدراء المراكز الصحية، وذلك وفقا للهيكلية المقررة من جانب وزارة الصحة.

كما شهد اليوم الدراسي مشاركة كل من الإدارة العامة للصيدلة حيث قدم الدكتور علاء حلس شرحاً توضيحياً للكوادر الصحية حول مبادرة دعم الدواء التي أقرتها وزارة الصحة والتي تهدف للتخفيف عن المواطنين وخفض أسعار الدواء في الأسواق المحلية.

وشمل اليوم العلمي أيضاً مشاركة الإدارة العامة للتخطيط والتطوير المؤسسي حيث قدم د. إياد شقوره شرحاً محوسباً حول أداة تقييم وتمييز مدير صحة المنطقة.

واختتم اليوم العلمي بجلسة نقاش تحاور فيها المشاركون من مدراء مراكز الرعاية الأولية ومدراء المناطق حول أبرز القضايا التي تم طرحها خلال اليوم الدراسي.

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