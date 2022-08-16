اجتماع قمة في باريس لاحتواء أزمة مبابي ونيمار

تستعد إدارة باريس سان جيرمان، لعقد اجتماع رباعي لاحتواء الأزمة بين نجمي الفريق كيليان مبابي ونيمار جونيور.

كشفت شبكة "RMC" الفرنسية أن إدارة بي إس جي، قررت التعامل مع المشكلة بسياسة اللين والعدل، وذلك بإجراء مواجهة مباشرة بين الطرفين.

وأضافت: "سيتم عقد اجتماع بين اللاعبين بحضور كريستوف جالتيه مدرب الفريق ولويس كامبوس المستشار الرياضي عند العودة للتدريبات لتهدئة الأمور".

وأشارت الشبكة الفرنسية "كما ينوي مبابي أيضا عدم تصعيد الأمور، والتعامل بهدوء شديد مع الموقف، واستئناف التدريبات والابتسامة تعلو وجهه".

وذكرت RMC أن نيمار والمقربين منه، لا تساورهم الشكوك بأن ما يحدث مسألة وقت، وسيدرك الجميع أن علاقة مبابي ونيمار لا زالت جيدة، والتعليقات المتداولة في الفترة الأخيرة خادعة.

وأشعل نيمار الجدل بإشارات الإعجاب على بعض تعليقات الجماهير الباريسية، بأنه يجب أن يكون النجم البرازيلي المسدد الأول لركلات الجزاء بعد إهدار كيليان ركلة في مباراة مونبيلييه.