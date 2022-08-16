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الجنايات الكبرى تصدر حكمًا بالسجن خمس سنوات في قضية مخدرات

16 آب / أغسطس 2022 10:08

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غزة-الرأي
أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن خمس سنوات على المتهم (م/ح) مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وغرامة مالية قدرها (5000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا عنها ومصادرة المضبوطات واتلافها، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار والتعاطي ومحاولة الانتحار أثناء القبض عليه، استنادًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة (2003) م.


جدير بالذكر ، أن المجلس الأعلى للقضاء يواصل سياسة مكافحة آفة المخدرات من المجتمع الفلسطيني من خلال الأحكام الرادعة والعقوبات المشددة بحق المدانين في قضايا المخدرات.

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