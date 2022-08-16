"التنمية الاجتماعية" تكرم أبناء موظفاتها الناجحين في الثانوية العامة

غزة-الرأي

كرمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة د. غازي حمد ومدير دائرة المرأة أ. اعتدال قنيطة , ومدير عام وحدة العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني , موظفات وزارة التنمية الاجتماعية اللواتي لديهن أبناء ناجحين في الثانوية العامة , جاء ذلك بحضور مدير عام الجمعيات ا. أسامة شرف , ومدير عام الرقابة أ. حسام أبو الخير و الموظفات وعدد من أبناءهن الناجحين .



بدوره، أكد حمد أن حفل التكريم لأبناء العاملات في وزارة التنمية الاجتماعية يأتي لنعبر لزميلاتنا عن صدق المحبة وعظيم الإخوة ولمشاركتهم فرحهم بنجاح أبنائهم, مقدماً التهاني لكل الناجحين من أبناء وبنات العلاملات في الوزارة.



من جهتها ، أثنت قنيطة على دور الوزارة الرائد والفعال في الاهتمام بالمرأة وخاصة موظفات الوزارة , مثمنا عاليا هذا الدور المساند والحقيقي في كل المناسبات، مؤكدة استمرار نهج النجاح والتميز والطموح نحو المستقبل, متمنية لهم النجاح والتفوق دوماً وتحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم.

