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التنمية وجمعية طلائع فلسطين تنفذان جلسات دعم نفسي للأطفال

16 آب / أغسطس 2022 10:22

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غزة-الراي 
نفذ مرشدي حماية الطفولة في قسم الاسرة والمرأة بمديرية التنمية الاجتماعية خان يونس بالتعاون مع جمعية طلائع فلسطين جلسات الدعم النفسي للأطفال وتتفيذ العديد من الأنشطة و البرامج الترفيهية ، تخللها ألعاب تعارف وألعاب تعاونية وتمارين لتنمية الثقة ورسومات وتلوين وعرض مواهب للأطفال.


وتأتي هذه الجلسات الداعمة للأطفال لمساعدتهم في التكيف والعودة الى الوضع الطبيعي وتحقيق التوازن الذاتي بعد الاحداث الصعبة التي مروا بها خلال فترة العدوان الاسرائيلي الاخيرعلى غزة  , حيث عبر الاطفال في نهاية الجلسة عن سعادتهم بالمشاركة بهذه الانشطة.
 

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