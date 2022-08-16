القوى البشرية تفتتح دورة المهارات الأساسية لدعم الحياة

غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة المهارات الأساسية لدعم الحياة BLS والتي يقدمها مدربين معتمدين من وزارة الصحة المدرب ا. حازم سويدان، د.محضية شملخ ، د. رضا أبو عاصي وذلك استكمالاً لدورة موظف جديد التي تنفذها الإدارة للأطباء الجدد حديثي التعيين.

بدوره، هنأ مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صبّاح زملاء المهنة من الأطباء حديثي التعيين، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يهدف لتأهيل الأطباء الجدد قبل المباشرة بعملهم من كافة النواحي وتعريف الطبيب بواجباته تجاه المؤسسة التي يعمل بها، وما يترتب له من حقوق وواجبات.

ويشمل التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي عالي الجودة للبالغين والأطفال والرضع لأي شخص يعاني من ضيق التنفس أو السكتة القلبية بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات تحرير انسداد المجرى الهوائي بجسم غريب (الاختناق) لدى البالغين والأطفال والرضع.

والجدير بالذكر أن الجزء الأول من الدورة شمل عدد من المحاور الهامة حيث قدّم المدرب ا. مؤزر حنجوري محاضرة حول مهارات الاتصال والتواصل، بينما قدمت د. رولا أبوضلفة مدير دائرة الجودة في المستشفيات مبادئ ومفاهيم سلامة المرضى، وعن حقوق وواجبات الموظفين قدمها د. إياد المزين من دائرة الشئون القانونية في ديوان الموظفين العام.