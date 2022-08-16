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بدعم من MAP-UK

الصحة: استحداث جهاز أشعة للكشف و التشخيص المبكر لسرطان الثدى

16 آب / أغسطس 2022 10:42

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غزة-الرأي 

كشف د.طارق أبو مصطفى مدير دائرة الأشعة بمجمع ناصر الطبي أنه تم استحداث جهاز أشعة سينية ذات جرعة منخفضة للكشف المبكر عن سرطان الثدى digital mammography ، و الذى اعتبره الأحدث على مستوى قطاع غزة، و ذلك بدعم من MAP-UK و بالتعاون مع الإدارة العامة للتعاون الدولى.

وعزا د.أبو مصطفى سبب حداثته كونه يساعد في تشخيص أمراض الثدى لدى السيدات بدقة و جودة عالية كما و يساعد اجراء صورة ثلاثية الأبعاد للأورام الصغيرة جدا وتشخيصها و اكتشافها مبكرا.

ويضيف خلال لقاء اعلامى معه اليوم:"كما و يقلل من عدد الخزعات في حالة أخذ العينة من السيدة ، و يمكن من أخذ تلك العينات عن طريق الجهاز نفسه ولديه السرعة الفائقة في الكشف و التشخيص.

ويقول:" أن وجود هذا الجهاز بمجمع ناصر سيمكننا من اجراء الفحص ل(8-10) سيدات يوميا بدلا من ثلاث حالات قديما مما يساهم في اتاحة الفرصة للسيدات من الفحص والتشخيص و عدم الانتظار طويلا، كونه يستقبل الحالات من المحافظات الجنوبية و الوسطى.

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