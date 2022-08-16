المالية: صرف رواتب مشروع الإنقاذ البحري

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب التشغيل المؤقت (مشروع الإنقاذ البحري) عن شهر يونيو.
وذكرت أن الصرف سيكون غداً الأربعاء 17/ أغسطس عبر كافة فروع بنك البريد.
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16 آب / أغسطس 2022 10:51
غزة - الرأي:
أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب التشغيل المؤقت (مشروع الإنقاذ البحري) عن شهر يونيو.
وذكرت أن الصرف سيكون غداً الأربعاء 17/ أغسطس عبر كافة فروع بنك البريد.
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