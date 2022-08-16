المالية: صرف رواتب مشروع الإنقاذ البحري

10:46السياحة تؤكد وجود اقبال متزايد على السياحة الداخلية بغزة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟