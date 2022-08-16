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المالية: صرف رواتب مشروع الإنقاذ البحري

16 آب / أغسطس 2022 10:51

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب التشغيل المؤقت (مشروع الإنقاذ البحري) عن شهر يونيو.

وذكرت أن الصرف سيكون غداً الأربعاء 17/ أغسطس عبر كافة فروع بنك البريد.

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