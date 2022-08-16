مجمع ناصر يجري تدخلاً جراحيا عاجلاً لمريض تعرض لحادث خطر

أجرى د.إسماعيل صيام إستشاري جراحة العظام بمجمع ناصر الطبي تدخلا جراحيا عاجلا لمريض لم يتجاوز السادسة عشر من عمره بعد تعرضه لحادث عرضي خطر تسبب في قطع شريان الساعد الرئيسي، بالاضافة لقطع الأوتار الرئيسية لحركة الرسغ.

وفي تفاصيل الإجراء الطبي يقول د.إسماعيل صيام الطبيب المعالج:" أنه تم إستدعائي إلى قسم الطوارئ لمعاينة مريض تعرض لإصابة بالغة جدا في ساعده الأيسر، و بعد الفحوصات الحيوية اللازمة و التصوير الإشعاعي تبين وجود قطع كامل متهتك للشريان الرئيسي للساعد بالإضافة إلى لقطع في الأوتار في منطقة معقدة".

و أوضح د. صيام أنه تم تحضير المريض لإجراء عملية جراحية عاجلة تم من خلالها وصل مباشر لشريان الساعد الرئيسي للحفاظ الى التروية الدموية لليد، وذلك بعد السيطرة على النزيف الناتج عن القطع و المريض الآن في وضع مستقر تماما بعد العملية التي أحريت قبل ٣ اسابيع والمريض الأن المتابعة الروتينية في العيادة.

من جانبه، أشاد د.محمود شحادة رئيس قسم العظام بسرعة التشخيص والتصرف والمهارة في التعامل مع الحالة من قبل الإستشاري الذي استدعي للحالة الدكتور إسماعيل صيام وكذلك طبيب العظام المناوب ليلتها الدكتور محمد شموط، مثنيا على الجهوزية الدائمة لقسم العمليات بفريقيه التخدير والتمريض.

وأكد شحادة أن أطباء قسم العظام في المجمع يتميزون بمهارات عالية متعددة تبعا للحالات المختلفة التي يتعاملون معها والتي تؤهلهم للتعامل مع الحالات الطارئة والعاجلة و تقديم العلاج اللازم لهم حسب اخر التحديثات لعلم الجراحات.

و توجه د.عاطف الحوت بالشكر للكادر الطبي المشارك في إنقاذ يد الصبي، و أشاد بالمهارة العالية التي يتحلى بها أطباء العظام الاستشاريين في المجمع ودورهم في إثراء البرنامج التدريبي لجراحة العظام وذلك بتدريبهم للأطباء المقيمين وتوجيهاتهم العلمية والعملية على أكمل وجه.