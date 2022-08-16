مجمع ناصر الطبي يجرى تدخلا جراحيا لطفلة وصفت حالتها بالنادرة

غزة-الرأي

أجرى الطاقم الطبي في قسم الانف و الاذن و الحنجرة بمجمع ناصر الطبي عملية جراحية لطفلة لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها جراء وجود كتلة متحركة كبيرة الحجم أدت الى انسداد شبه تام للبلعوم الحنجري كادت أن تودي بحياتها بعد معاناة استمرت ستة أشهر .

وفي تفاصيل التدخل الجراحى، يقول د صالح صقر استشاري و رئيس قسم انف وأذن و حنجرة بمجمع ناصر الطبي أنه تم فحص و تقييم الطفلة بعد أن تم عرضها من قسم الأطفال على أثر سعال مصاحب له بلغم و إفرازات دموية و صعوبة في البلع و صعوبة في التنفس و تغير ملحوظ في نبرة الصوت و ضعف عام في الجسد .

و أوضح د.صقر أنه و بتتبع التاريخ المرضى للحالة تبين أن معاناة الطفلة بدأت من حوال ستة أشهر حين بدأت تعاني من تغير بسيط في الصوت و سعال متقطع واستمرت الاعراض في ازدياد الى أن وصلت لهذه الحدة منذ حوالي أسبوع و دخولها لقسم الأطفال منذ أربعة أيام قبل العرض على قسم الانف و الاذن و الحنجرة .

وأشار د.صقر أنه تم اجراء الفحص الإكلينيكي وعمل منظار للأنف والحنجرة حيث تبين وجود كتلة متحركة كبيرة الحجم أدت الى انسداد شبه تام للبلعوم الحنجري، واصفا هذه الحالة من الحالات النادرة والصعبة في الأنف والأذن والحنجرة.

وبين أن الصورة المقطعية للحنجرة أظهرت وجود ضيق شديد في مجرى التنفس، وعلى أثر ذلك تم تكثيف العلاج الدوائي و اجراء عملية جراحية عاجلة و استئصال الكتلة اللحمية التي تراوح حجمها تقريبا 3×4سم ، وتم إرسال الكتلة لقسم الأنسجة للفحص ومتابعة العلاج.

و أكد صقر أن الطفلة بحالة صحية جيدة و بفضل الله اختفت كافة الأعراض التي كانت تعاني منها سابقاً. توجه صقر بالشكر للدكتور ناهض ابو طعيمة مدير مبنى الياسين لسرعة الاستجابة و تسهيل إجراء العملية ، كما وتوجه بالشكر لاستشاريي الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع و لطاقم التخدير و على رأسهم د نبيل الاسطل على سرعة تعامله بمهنية وكفاءة عالية في تخدير الحالة و التي تعد من الحالات صعبة التخدير لوجود الكتلة في مجرى التنفس ، وكذلك الشكر موصول للدكتور أحمد أبو هلال الطبيب المساعد وطاقم تمريض العمليات.