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"السياحة" تدعو أصحاب الشاليهات السياحية بتسوية أوضاعها

16 آب / أغسطس 2022 11:13

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غزة-الرأي
دعت وزارة السياحة والآثار أصحاب المنشآت السياحية في قطاع غزة إلى الإسراع بتسوية أوضاعها الإدارية والقانونية والاستفادة من الاعفاء المقدم 50% وحتي تاريخ 1/9/2022 علي رسوم الترخيص والذي اقرته لجنة متابعة العمل الحكومي، وأعلنت عنه الوزارة لإسناد قطاع السياحية وتحفيز الإستثمار المحلي .


وأكد مدير عام المهن السياحية د زكريا الهور ان الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية تهدف لتنظيم القطاع السياحي والرقابة والتفتيش الدائم على جودة الأداء للخدمات السياحية وتأمين وسائل الإصطياف الآمن، والنهوض بأداء الشاليهات السياحية.


وطالب الهور جمعية أصحاب الشاليهات والعاملين في القطاع السياحي إلي دعوة متنسيبهم واعضائهم لسرعة الالتزام بالتراخيص والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لتنظيم الحالة السياحية، مبينا انه تم توزيع اخطارات علي المنشأت ومكاتب السياحة والسفر الغير ملتزمة بالترخيص.


وشدد مدير عام المهن السياحية ان الوزارة ستحيل المخالفين لمباحث السياحة ،والنيابة العامة لاتخاذ المقتضي القانوني بحقهم ، وتصدر قرارات وإجراءات عقابية على من يرفض الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية حسب النظام واللوائح، بهدف تنظيم حالة القطاع السياحي وتأمين اصطياف آمن لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.
 

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