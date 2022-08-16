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"التعليم "تُشارك في المؤتمر المهني " العمل عن بُعد .. نجاحات وتحديات

16 آب / أغسطس 2022 12:15

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غزة-الرأي
شاركت وزارة التربية والتعليم العالي في المؤتمر المهني بعنوان " العمل عن بُعد .. نجاحات وتحديات " والذي نظّمته نقابة المهندسين في مدينة خانيونس.


و قدّم المهندسان خلدون محمد، وشادي هنية من الوزارة ورقتي عمل حول الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر من عدة جوانب مثل تخصيص مساقات دراسية وبناء قدرات الطلبة والخريجين والعاملين فيها في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع ثقافة العمل الحر في مدارس التعليم العام.
وحظي المؤتمر بمشاركة العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية وكبرى حاضنات الأعمال في قطاع غزة.
 

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