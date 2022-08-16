"الأشغال" تنفذ مشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري

تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع النقل والمواصلات مشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري.



ونوهت الوزارة أن حوض الميناء يُعاني من ارتفاع منسوب الرمال، حيث بلغت في بعض المناطق أقل من متر مما يعيق حركة الصيادين داخل الحوض.



وأوضحت وزارة الأشغال، أن هذا المشروع يأتي في إطار تعميق حوض الميناء ليصل في بعض المناطق إلى ثلاثة أمتار.



ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة السنوية الشاملة لتطوير ميناء غزة فيما يختص بقطاع الصيد البحري.



والجدير بالذكر أنه جرى خلال الأعوام الماضية عمليات تخفيف وسحب للرمال من الحوض، إلا أنها تحتاج إلى سحب مستمر طول العام لتجنب هذه المشكلة التي يعاني منها الصيادين.

