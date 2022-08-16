العمل تُطلق مشروع We start لبناء قدرات الخريجين

غزة-الرأي

أعلنت وزارة العمل، خلال احتفالٍ مركزي أقامته في مدينة غزة، عن إطلاق مشروع بناء القدرات لدمج الخريجين في سوق العمل we start.



وحضر الاحتفال وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، ووكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات م.سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، ورئيس الجامعة الإسلامية د. ناصر فرحات، والنائب في المجلس التشريعي د.سالم سلامة، وممثلي عن الشركاء والهيئات المحلية والوزارات.



وأثنى رئيس اللجنة الوطنية للعمل عن بعد، ومدير عام خدمات التشغيل في وزارة العمل أ. محمد طبيل، على الجهود التي قدمتها لجنة متابعة العمل الحكومي لتعزيز قدرات الخريجين، والعمل على دمجهم في سوق العمل.



وأشاد أ. طبيل بفكرة المشروع التي تؤهل الخريجين للمنافسة بقوة في سوق العمل الحر، مؤكدا على توجه لجنة متابعة العمل الحكومي، ووزارة العمل لتدريب الخريجين بالشكل الذي يؤهل للعمل عن بعد عن طريق الإنترنت.



وأشار مدير عام خدمات التشغيل في وزارة العمل، إلى أن المشروع يتضمن تدريب واحتضان خريجي الجامعات والكليات بما لا يقل عن 210 متدرب ومتدربة.



ونوه أ. طبيل إلى أن التخصصات التي سيتم احتضانها وتدريبها تشمل "البرمجة، محاسبة سحابية، التدريب عن بعد، كتابة محتوى رقمي، التدريس عن بعد، تصميم الديكور الداخلي، محفظ قرآن كريم، الترجمة".



وأوضح أن المشروع سيتم من خلال 3 مراحل "التدريب، الاحتضان والاستضافة، التدريب في الشركات"، من أجل تهيئة الخريجين وضمان دخولهم إلى سوق العمل عن بعد بكفاءة وقدرة عالية.



يشار إلى أن مشروع We Start ممول من لجنة متابعة العمل الحكومي، وبتنفيذ وزارة العمل بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات ووزارة المالية، وبتنفيذ حاضنة الأعمال والتكنولوجيا BTI في الجامعة الإسلامية، وشركة Vision Plus.

