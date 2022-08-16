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"النقل والمواصلات" تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة الحالة المرورية

16 آب / أغسطس 2022 01:22

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غزة-الرأي
عقدت اللجنة المرورية المكلفة من وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ اجتماعها الدوري لمناقشة الحالة المرورية عبر المحافظات الخمسة بحضور جميع أعضاها وذلك اليوم في مقر وزارة النقل والمواصلات.


بدوره، رحب م. محمد سرور رئيس اللجنة بالحضور مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في معالجة المشكلات المرورية والعمل على التواصل مع كافة المحافظات في سبيل تطوير الطرق، لافتا أن عمل اللجنة متكامل يرتبط بجميع الأطراف من أجل توفير الحلول المناسبة للمشكلات المرورية بما يخدم المواطنين في قطاع غزة.


وتم مناقشة العديد من القضايا أبرزها المشكلة المرورية على مدخل النصيرات شارع الرشيد وما لها من مخاطر مرورية لانعدام الرؤية لدى السائق بسبب فرق المنسوب، كذلك دراسة العديد من الطلبات المقدمة من قبل البلديات عبر المحافظات.


وتلخص الاجتماع على تنفيذ زيارات ميدانية لدراسة هذه الطلبات مع تقديم تصور كامل حول كل مشكله مرورية والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات ذو الاختصاص.


الجدير بالذكر أن اللجنة المرورية تضم ممثلين عن وزارة النقل والمواصلات والأشغال العامة والحكم المحلي وشرطة المرور.
 

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