وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تستكمل عقد لجان المقابلات لموظفي الفئة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية توصية بوضع خطة إعلامية لتصدير الرواية الفلسطينية للعالم عن العدوان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تزور منزل والدة الأسير الأردني مرعي أبو سعيدة بالتبني وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة الحالة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تدعو المتقدمين لوظيفة معلم بالكويت تحديث بياناتهم وكالة الرأي الفلسطينية العمل تُطلق مشروع We start لبناء قدرات الخريجين وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة المالية يتفقد مشاريع معبر رفح البري وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تنفذ مشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تُشارك في المؤتمر المهني " العمل عن بُعد .. نجاحات وتحديات وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة الأسرى وذويهم يزور عائلة الأسير وائل عودة
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تستكمل عقد لجان المقابلات لموظفي الفئة الثالثة

16 آب / أغسطس 2022 01:46

111
111

غزة-الرأي
استكملت وزارة الحكم المحلي عقد المقابلات الشخصية لموظفي الهيئات المحلية من الفئة الثالثة بموجب لائحة الانتقال من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية لموظفي البلديات الذين حصلوا على مؤهلات علمية بعد التعيين.


حيث عقدت الإدارة العامة لشؤون موظفي الهيئات المحلية عدة لجان مركزية لمجموعة من الوظائف التخصصية في البلديات.


وأوضح مدير عام شؤون موظفي البلديات أ. رامز عبده أن المقابلات التي تستمر على مدار أسبوع تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الحكم المحلي في حل مشاكل موظفي البلديات واستكمالا لجهودها التي بدأتها في تسوية أوضاعهم الوظيفية في إطار القانون.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حضارات ينهي استعداداته لإصدار كتابيّ الأسير أمجد السايح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟