الحكم المحلي تستكمل عقد لجان المقابلات لموظفي الفئة الثالثة

غزة-الرأي

استكملت وزارة الحكم المحلي عقد المقابلات الشخصية لموظفي الهيئات المحلية من الفئة الثالثة بموجب لائحة الانتقال من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية لموظفي البلديات الذين حصلوا على مؤهلات علمية بعد التعيين.



حيث عقدت الإدارة العامة لشؤون موظفي الهيئات المحلية عدة لجان مركزية لمجموعة من الوظائف التخصصية في البلديات.



وأوضح مدير عام شؤون موظفي البلديات أ. رامز عبده أن المقابلات التي تستمر على مدار أسبوع تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الحكم المحلي في حل مشاكل موظفي البلديات واستكمالا لجهودها التي بدأتها في تسوية أوضاعهم الوظيفية في إطار القانون.

