"بارود" يؤكد أهمية توثيق تجربة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

غزة-الراي

أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الدكتور محمود بارود أهمية توثيق تجربة ومعاناة ونضال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمحطات التاريخية التي مرت بها الحركة الأسيرة.



جاء ذلك خلال حفل اشهار كتابين "بسمة وداع" و "حكايات مراش" للكاتب الأسير في سجون الاحتلال أمجد السايح، الذي نظمه مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين، بحضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين والمهتمين.



وقال بارود خلال كلمة له: "إن هذه الإنتاجات الأدبية للأسرى داخل السجون تعُد تحدي للسجان الذي يحاول بشتى الوسائل والطرق تحطيم معنويات الأسرى وقتل المحتوى الفكري لديهم، وهو إبداع في إنتاج هذه المحتويات الأدبية في ظروف صعبة وقاهرة ومعقدة".



وأضاف: "تمثل هذه القصاصات الورقية التي يتم تهريبها من داخل السجون شكلًا مهمًا من أشكال مقاومة الاحتلال، وفضح ممارساته وسياساته الاجرامية بحق الأسرى، وتسليط الضوء على بطولات الأسرى وتضحياتهم ومعاناتهم خلف القضبان".



وأكد بارود على أهمية نشر هذه الانتاجات الأدبية على المستوى العربي والدولي لإيصال رسالة الأسرى والتعريف بمعاناتهم والظروف التي يعيشون فيها.



يذكر أن كتاب "بسمة وداع" يتناول فيه الأسير أمجد السايح سيرة شقيقه الشهيد بسام السايح الذي استشهد في سجون الاحتلال بعد رحلة نضالية طويلة، ويضم كتاب "حكايات مراش" قصص قصيرة حقيقية حول معاناة عدد من الأسرى اعتقلهم الاحتلال مضرجين بدمائهم ومارس ضدهم أشكالًا مختلفة من التعذيب على أسرة مستشفى الرملة "مراش".

