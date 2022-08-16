كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

غزة - الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية، عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء.

وقالت إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/30).

كذلك السفر للحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/31).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت على عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.