الأوقاف تُكرم لجان الزكاة والمؤسسات الداعمة لعام2021/2022م

غزة-الرأي

كرمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لجان الزكاة التابعة لها والمؤسسات الداعمة لعام 2021/2022م, خلال حفل نظمته في قاعة قصر الريان بغزة بحضور ومشاركة نائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا ووكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا ومدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم ومدراء عامون ومدراء الأوقاف وممثلي اللجان ولفيف من الشخصيات.



بدوره ،أكد الفرا على دعم متابعة العمل الحكومي للأوقاف ومسيرة الخير التي تقودها في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بقطاع غزة, مثمناً في الوقت ذاته جهودها في تطوير أداء لجان الزكاة في تقديم العون للفقراء والمحتاجين.



من جانبه لفت الأغا أن وزارته ستستمر في تطوير منظومة العمل الخيري بالأوقاف لتصل أرقى درجة ممكنة من المهنية والمؤسساتية في المجال الإداري والمالي, منوهاً بأنه سيتم مضاعفة المتابعات وأعمال الرقابة التي بدأت تتعاظم من خلال متابعة الإدارة العامة للزكاة أو الرقابة بالوزارة أو ديوان الرقابة العام لتحصين المسار وتحقيق أقصى أهداف وغايات ومصلحة الفقير وأداء الواجب الملقى على عاتق الوزارة.



وأوضح أن عملية التقييم ستظل حاضرة ودائمة لمواكبة الأداء والعمل لتقديم صورة راقية حرصا من الوزارة ووحدة الزكاة والإغاثة لوصول الحقوق والمساعدات لمستحقيها.



واضاف :" سنظل الأمناء وننحاز لمقصد الواقف والمتبرع لنُعلي الراية البيضاء لشركائنا", مشيداً بجهود الذين قدموا وساندوا ودعموا مسيرة الخير, وتحركوا في كل الاتجاهات ونذروا أنفسهم للضعفاء والمحرومين وجعلوا من أنفسهم جسور خير بين المحسنين والمحتاجين, سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.



من ناحيته، استعرض اسليم أبرز التحديات التي تواجه العمل الخيري في قطاع غزة والمتمثلة في الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وارتفاع نسب الفقر والحاجة واغلاق العشرات من الحسابات البنكية للمؤسسات الخيرية الشريكة إلى جانب عدم السماح بفتح اي حساب بنكي للجان الزكاة في البنوك المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية ووقف صرف مخصصات الشؤون لأكثر من 80 الف اسرة مما ضاعف اعداد المواطنين المنتظرين للمساعدة.



وقال :" بلغ عدد المساعدات المقدمة من الادارة العامة للزكاة ولجانها (67) ألف مساعدة، وتقدر بما يزيد عن (13) مليون دولار تنوعت ما بين كفالة الأيتام والاسر الفقيرة والمساعدات النقدية وتفريج الكرب و فكاك الغارمين وتوفير بدل الايجار والطرود الغذائية والصحية والوجبات الساخنة واللحوم الطازجة والمبردة وغيرها من المشاريع.



وقدم اسليم شكره وتقديره للمؤسسات الشريكة على دورهم الفاعل في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة وحالة التكامل والتنسيق في نجاح العمل الخيري لتعزيز صمود أبناء شعبنا, واصلاً شكره لكل العاملين في الإدارة العامة للزكاة ولجانها المنتشرة على مستوى القطاع الذين لم يدخروا جهدًا في تقديم يد العون والمساندة لكل محتاج.



وفي كلمة اللجان ثمن رئيس لجنة زكاة دير البلح د. عماد الجرو جهود العاملين في لجان الزكاة لدورهم الريادي في خدمة الفقراء والمحتاجين وتقديم الدعم اللازم لهم والوقوف بجانب المكلومين حسبة لله تعالى, منوهاً إلى أن اللجان لن تدخر جهداً في القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.

