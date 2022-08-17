النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2324) الاثنين17 اغسطس2022
أخبار فلسطينية
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- الرئيس الفلسطيني يعتزم طلب عضوية أممية كاملة
- أبو مرزوق:قرار المشاركة بالرد على العدوان يخص المقاومة فقط
- القدس المحتلة: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين شمالي غزة
- بكيرات: 3 مسارات إسرائيلية لتهويد الأقصى لعزله وتهديد مبانيه
- القوى تطالب "وينسلاند" بالتراجع عن تصريحاته بمجلس الأمن
- الأسرى يعتزمون استئناف خطواتهم النضالية مطلع أيلول
- فصائل المقاومة تدعو لتصعيد العمليات ضد الاحتلال وتؤكد دعمها للأسرى
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أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تعترف بقتلها أطفال مقبرة الفالوجة... بعد إنكار وفبركة دلائل
- الاحتلال يعترف بقتل 5 أطفال فلسطينيين في غارة على مقبرة بجباليا
- لابيد ينتقد عباس بسبب تصريحاته عن الهولوكوست
- غانتس يُعقب على مقتل الجندي "الإسرائيلي" أمس بنيران صديقه
- إسرائيل تعرض على روسيا تسوية أزمة الوكالة اليهودية بعيدا عن المحاكم
- "المعركة بين حربين" ضد قطاع غزة
- الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نموا بنسبة 6.8% في الربع الثاني
- النقص بالمعلمين في المدارس العربية: القدامى يغادرون والشبان يترددون
- الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة بجباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية
- تحريض إسرائيلي رسمي على الرئيس عباس بعد تصريحات له حول "الهولوكوست"
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اخبار دولية
- وفد أوروبي يزور غزة لأول مرة بعد التصعيد الأخير.. ويتبرع للأونروا بـ 97 مليون يورو
- الأمم المتحدة تبحث غدا الأربعاء منح عضوية كاملة لفلسطين
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- لبيد ينتقد عباس بسبب تصريحاته عن “الهولوكوست”: “ليس عاراً أخلاقياً فحسب بل كذبة وحشية”
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- أربعة أسرى يخوضون “معركة الأمعاء الخاوية”.. و”الجهاد الإسلامي” تعقّب: المماطلة ديدن الاحتلال للتهرب من الاتفاقيات
- محكمة إسرائيلية تُمدد اعتقال السعدي القيادي بحركة “الجهاد” ستة أيام
- الاتحاد الأوروبي يدعم “أونروا” بـ97 مليون يورو لعام 2022
- الاحتلال يعترف بقتل 5 أطفال فلسطينيين في غارة على مقبرة بجباليا
- القدس المحتلة: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- البحرية الإسرائيلية تعتقل 4 صيادين شمالي غزة
- مقتل جندي إسرائيلي برصاص زميله في طولكرم
- نائبة تحذّر من تعاقد مطار بغداد مع شركة تتعامل مع إسرائيل
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الشرق الأوسط
- عباس في ألمانيا يطلب دعماً لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة
- «جيروزاليم بوست»: وعد كوشنر للإمارات أربك خطة «ضم الضفة»
- إسرائيل تعترف بأن نصف قتلى الهجوم على غزة مدنيون
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الاخبار اللبنانية
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- جدل الصواريخ «النظيفة»: «خطأ» المقاومة لا يُجرّمها
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- إسرائيل تعترف بقتلها أطفال مقبرة الفالوجة... بعد إنكار وفبركة دلائل
- جدل الصواريخ «النظيفة»: «خطأ» المقاومة لا يُجرّمها
- مجزرة الفالوجا: إسرائيل تدّعي «الطهرانية»
- تمديد اعتقال السعدي: مباحثات القاهرة - «الجهاد» مسدودة
- سعي إسرائيلي لتسوية أزمة «الوكالة اليهودية» مع موسكو
- إسرائيل تعترف بقتلها أطفال مقبرة الفالوجة... بعد إنكار وفبركة دلائل
- أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام... وتدهور يطرأ على صحة عواود
- العدو الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده «عن طريق الخطأ»
الغد الأردنية
- تحقيق يكشف تورط جيش الاحتلال بقتل 5 أطفال بغارة في…
- صناديق الاقتراع الإسرائيلية خطر يشعل نيران الطائرات الحربية
- محمود عباس يرسل برقية إلى زعيم كوريا…
- الأونروا تعاني عجزا ماليا يقدر بـ100 مليون…
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الاهرام المصرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص.. وتعتقل آخرين في نابلس
- زوارق الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين شمال قطاع غزة
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الشروق المصرية
- غزة وإسرائيل: أطفال غزة اعتادوا على القتل والموت والقصف
- لابيد ينتقد عباس بسبب تصريحاته عن الهولوكوست
- الرئيس الفلسطيني يعتزم طلب عضوية أممية كاملة
الشرق القطرية
- الأمم المتحدة تبحث غدا الأربعاء منح عضوية كاملة لفلسطين
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فلسطين اون لاين
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- بكيرات: 3 مسارات إسرائيلية لتهويد الأقصى لعزله وتهديد مبانيه
- القوى تطالب "وينسلاند" بالتراجع عن تصريحاته بمجلس الأمن
- الأسرى يعتزمون استئناف خطواتهم النضالية مطلع أيلول
- فصائل المقاومة تدعو لتصعيد العمليات ضد الاحتلال وتؤكد دعمها للأسرى
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صحيفة القدس
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صحيفة الأيام
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- »مواطن يسارع بترميم مطعمه وآخرون ينتظرون إعمار منازلهم في غزة
الحياة الجديدة
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- أم خالد.. كان يخشاها "الشاباك"
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- مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في كفر قرع بأراضي الـ48
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وكالة الراي
- 3 إصابات برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصىمحدث الاحتلال يعتقل 34 مواطنًا من بيت لحم وجنين
- المرور: 3 إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- أبو مرزوق:قرار المشاركة بالرد على العدوان يخص المقاومة فقط
- غانتس يُعقب على مقتل الجندي "الإسرائيلي" أمس بنيران صديقه
- اللواء صلاح يلتقي رئيس بلدية غزة ويبحثا عدة قضايا
- الاحتلال يعترف بقتل الشهداء الأطفال في غارة بالعدوان الأخير
- تحذيرات من مخاطر سيبرانية تهدد الانتخابات "الإسرائيلية" المقبلة
وكالة صفا
- رواتب عمّال الداخل عبر البنوك.. حماية لحقوقهم أم طمع بها؟
- الاحتلال يعتقل 40 مواطنًا من الضفة
- 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة
- القناة 12: السلطة تعتقل خلية للجهاد بحوزتها متفجرات في نابلس
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"وكالة سما
- مصدر في المقاومة يحسم الجدل حول سقوط الصواريخ على المواطنين أثناء العدوان الأخير
- صحيفة : مباحثات الجهاد الإسلامي والقاهرة في طريق مسدودة
- الرئيس عباس يتهم إسرائيل بارتكاب "50 مجزرة" ضد الفلسطينيين.. ولابيد يعلق
- ميدل إيست آي: الفلسطينيون في السلفادور ..من العمل كباعة جائلين إلى الوصول لرئاسة البلاد
- غانتس يهدد حماس بدفع الثمن على أي انتهاك من غزة
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فلسطين اليوم
- فشل في اعتقال أحد المطلوبين..بالفيديو 3 إصابات في مخيم بلاطة بنابلس خلال محاصرة أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة
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عرب 48
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- شولتس يرفض وصم إسرائيل بالأبارتهايد: "لا تصف الوضع بشكل صحيح"
- الحركة الأسيرة تفعّل لجنة الطوارئ: تصعيد جماعيّ بدءا من أيلول
- وفد أوروبي يطالب بالتحقيق في استهداف المدنيين في غزة
- إسرائيل تعرض على روسيا تسوية أزمة الوكالة اليهودية بعيدا عن المحاكم
- "المعركة بين حربين" ضد قطاع غزة
- الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نموا بنسبة 6.8% في الربع الثاني
- النقص بالمعلمين في المدارس العربية: القدامى يغادرون والشبان يترددون
- الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة بجباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- الاحتلال يعتقل 38 مواطنا غالبيتهم من بيت لحم وجنين
- (محدث) الاحتلال يصيب 3 مواطنين بالرصاص ويعتقل آخرين في نابلس
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حدث في مثل هذا اليوم
17 آب (أغسطس)
- 2006م تظاهرة في حيفا ترفع الشعارات المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان
- 2006م استشهاد مجاهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة زرعها جيش الاحتلال الصهيوني في حي الزيتون بقطاع غزة.
- 2005م المقاومة تدمر سيارتين للوحدات الصهيونية الخاصة خلال اشتباك في قباطية
- 2005م أطلق المستوطن الصهيوني "آشر فيسجان" النار باتجاه الفلسطينيين من العمال والمارة بالقرب من مستوطنة (شيلو) القريبة من مدينة رام الله، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة أربعة آخرين حالة بعضهم حرجة.
- 2003م استشهد الصحفي الفلسطيني مازن دعنا في العراق المحتلة ليكون ثاني صحفي فلسطيني يسقط في العراق بعد استشهاد الصحفي الفلسطيني طارق أيوب، ويضاف إلى تسعة صحافيين سقطوا في فلسطين المحتلة ليؤكدوا أن الجرح واحد وان العطاء واحد والرصاص الأمريكي المنطلق في العراق لا يختلف كثيرا عن الرصاص الأمريكي المنطلق في فلسطين بأيد صهيونية ، فالقاتل واحد.
- 2002م إعلان مصرع أبو نضال "صبري البنا" زعيم حركة فتح المجلس الثوري المنشق عن حركة فتح في بغداد برصاص مجهول ويعتقد أنه انتحر.
- 1994 م استشهاد شاب فلسطيني في قطاع غزة برصاص الجيش الاسرائيلي.
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