صلح غزة والنيابة العامة تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

عقدت محكمة صلح غزة، اجتماعًا تنسيقيًا مع نيابة غزة الكلية برئاسة مدير المحكمة القاضي محمد فروانة، ورئيس نيابة غزة الكلية الأستاذ محمد شحادة، بحضور القاضي قاسم عكاشة والقاضي ماهر الجملة ورئيس قلم المحكمة الأستاذ أكرم أبو السبح ووكلاء النيابة الأستاذ سليم أبو عشيبة والأستاذ محمود الجديلي والأستاذ محمد قعدان.

وناقش المجتمعون عدة مواضيع طُرحت على جدول الأعمال أهمها توقيفات المتهمين وقضايا البلديات والأحداث.

كما وتباحث المجتمعون حول فكرة التخصص في عمل المحاكمات الجزائية.

من جهته استعرض القاضي فروانة الإنجازات النوعية التي حققتها محكمة صلح غزة في الشق الجزائي والمدني بما يحقق العدالة الاجرائية والموضوعية لجمهور المتقاضين.

يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها محكمة صلح غزة مع شركاء العدالة لاسيما النيابة العامة لتعزيز سبل التعاون المشترك.