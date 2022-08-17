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بعد اقرار ه بارتكابه مجزرة بحق خمسة أطفال في شمال قطاع غزة

"هيئة ملاحقة جرائم الإحتلال" تطالب بالمحاكمة أمام القضاء الدولي

17 آب / أغسطس 2022 10:40

"هيئة ملاحقة جرائم الإحتلال" تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي

غزة- الرأي

حمّلت الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الإحتلال"الإسرائيلي"،  كامل المسؤولية وتبعاتها لقوات الاحتلال عن ارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء اللذين كانا هدفاً مقصوداً في أكثر من عدوان على قطاع غزة .

كما وتطالب الهيئة بإحالة قادة الإحتلال للمحاكمة أمام القضاء الدولي بشكل عام ومحكمة الجنايات الدولية خاصة.


 وكان الاحتلال الإسرائيلي أقر يوم أمس الثلاثاء،  عن مسؤوليته بارتكاب مجزرةٍ بحق خمسة أطفال كانوا يلهون في مقبرةٍ خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، الذي شنه الجيش في يوم الجمعة 5/8/2022 والذي استمر لمدة  56 ساعة.


وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن تحقيقًا أجراه جيش الاحتلال أثبت أن قواته كانت مسؤولةً عن قتل خمسة أطفال، أربعةٌ منهم من عائلة "نجم"، وواحد من عائلة "أبو كرش" أثناء لعبهم في مقبرة الفالوجا بجباليا شمال قطاع غزة.


والأطفال الشهداء هم: حامد حيدر نجم (16 عامًا) وجميل إيهاب نجم (13 عامًا) وجميل نجم الدين نجم (4 أعوام) ومحمد صلاح نجم (17 عامًا)، ونظمي فايز أبو كرش (14 عامًا).


وقد زعمت قوات الاحتلال في وقت سابق أن هؤلاء الأطفال قد قتلوا بنيران محلية، فيما أشار التحقيق خلال جلساتٍ مغلقة لقادة في جيش الاحتلال أن قتل الأطفال كان بنيران الجيش.


 

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