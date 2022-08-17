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سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

17 آب / أغسطس 2022 10:42

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري
سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

غزة- الرأي


شرعت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، بتعميق حوض ميناء غزة البحري، وذلك استمراراً لخطة الوزارة الاستراتيجية لتطوير ميناء غزة البحري.


وأوضح أ. فضل حمودة نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية، أن هذا المشروع يهدف لحماية قوارب الصيادين من التلف والتكسير والمحافظة على ارتفاع منسوب المياه داخل حوض الميناء، حيث بلغ مستوى المياه داخل حوض الميناء في بعض المناطق متر واحد فقط مما يؤثر بشكل سلبي على حركة القوارب ويهددها للخطر.


وتابع حمودة بالقول، إن تعميق حوض الميناء من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تحرص الوزارة وبشكل دوري من كل عام القيام به لما له من مسؤولية اجتماعية وخدمة لقطاع الصيد الذي يشكل شريحة كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.


وأضاف أن هذا المشروع يأتي بدعم من وزارة المالية، ويستمر العمل في منطقة اللسان البحري عدة أيام ليصل عمق المياه داخل الحوض إلى ستة أمتار بما يسمح لحركة آمنة لقوارب الصيد.


من جانب آخر، أوضح نقيب الصيادين أ. نزار عياش أن مشروع تعميق حوض الميناء ذو أهمية كبيرة يعود بالنفع الكبير على قطاع الصيد ويخدم الصيادين.


وشكر نقيب الصيادين اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات على سرعة تلبية احتياجاتهم بما يخص تعميق الحوض الميناء وتقديم كافة التسهيلات والاحتياجات لقطاع الصيد.

298993165_5188134291309655_1730476003263567869_n سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري
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