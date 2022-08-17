ديوان المظالم يناقش بعض قضايا المواطنين مع سلطة الاراضي

زار وفدٌ من دائرة الشكاوى بديوان المظالم ممثلاً بكل من أ. سليمان عدوان مدير دائرة الشكاوى و أ. عبد الكريم أبو شاويش وعدد من المختصين وذلك لمناقشة ودراسة بعض المظالم والشكاوى المقدمة من المواطنين لديوان المظالم مجلس الوزراء والتي ضمن اختصاص سلطة الأراضي.



و كان في استقبال الوفد أ. موفق علوان المستشار القانوني و أ. حسن السرحي مدير عام أملاك الحكومة وعدد من المختصين بسلطة الأراضي.

وحيث تم مناقشة تفاصيل مظالم تقدم بها مواطنين لديوان المظالم مجلس الوزراء من ضمن اختصاص سلطة الأراضي وذلك للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذه المظالم ومناقشة المقترحات والحلول المناسبة لها واتخاذ القرار المناسب.



وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على عقد لقاءات بشكل دوري أسبوعيا لاستكمال دراسة المظالم التي ترد الي الديوان من الموطنين وتأتي هذه اللقاءات لزيادة التفاهم والتعاون بين الديوان والمؤسسات الحكومية كافة وتعزيز الدور الرقابي للحكومة والتأكد من سلامة الإجراءات بما يخدم حقوق المواطن.