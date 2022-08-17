وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات تضبط 164 كيلو فواكه فاسدة برفح وكالة الرأي الفلسطينية شرطة شمال غزة تُنهي خلافاً بين عائلتين استمر 11 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة لشؤون المحاكم تعقد اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش بعض قضايا المواطنين مع سلطة الاراضي وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة ملاحقة جرائم الإحتلال" تطالب بالمحاكمة أمام القضاء الدولي وكالة الرأي الفلسطينية صلح غزة والنيابة العامة تبحثان سبل التعاون المشترك￼ وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2324) الاثنين17 اغسطس2022
أخبار » الأخبار الحكومية

الإدارة العامة لشؤون المحاكم تعقد اجتماعها الدوري

17 آب / أغسطس 2022 11:03

الإدارة العامة لشؤون المحاكم تعقد اجتماعها الدوري
الإدارة العامة لشؤون المحاكم تعقد اجتماعها الدوري

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لشؤون المحاكم اجتماعها الدوري الثالث برئاسة مدير عام المحاكم وحضور رؤساء الأقلام ومأموري التنفيذ، ومدير دائرة الأمانات ومدير دائرة الإيرادات ومدير المكتب الفني.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات طرحت على جدول أعماله أهمها توحيد كافة الإجراءات في دوائر التنفيذ خاصة المتعلقة بالأموال غير المنقولة، ومعالجة طلبات استرداد الكفالة وسرعة ردها لأصحابها.

وبحث المجتمعون إمكانية تطوير الكادر البشري للمحاكم من خلال الدعم اللوجستي وعقد الدورات التدريبية للموظفين لاسيما في دوائر التنفيذ متعلقة بالتعامل مع الجمهور.

وناقش المجتمعون موضوع إتلاف القضايا التي مرت عليها المدد القانونية وفقًا لنظام المحفوظات والإتلاف.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تزويد جميع المحاكم ومرافقها بأجهزة إنذار وإطفاء الحرائق.

وأوصى المجتمعون بضرورة تعميم تجربة تنظيم العمل في محكمتي بداية وصلح غزة على باقي المحاكم في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" ومؤسسة "إبداع" تختتمان دورة مهارات المونتاج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟