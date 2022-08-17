الإدارة العامة لشؤون المحاكم تعقد اجتماعها الدوري

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لشؤون المحاكم اجتماعها الدوري الثالث برئاسة مدير عام المحاكم وحضور رؤساء الأقلام ومأموري التنفيذ، ومدير دائرة الأمانات ومدير دائرة الإيرادات ومدير المكتب الفني.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات طرحت على جدول أعماله أهمها توحيد كافة الإجراءات في دوائر التنفيذ خاصة المتعلقة بالأموال غير المنقولة، ومعالجة طلبات استرداد الكفالة وسرعة ردها لأصحابها.

وبحث المجتمعون إمكانية تطوير الكادر البشري للمحاكم من خلال الدعم اللوجستي وعقد الدورات التدريبية للموظفين لاسيما في دوائر التنفيذ متعلقة بالتعامل مع الجمهور.

وناقش المجتمعون موضوع إتلاف القضايا التي مرت عليها المدد القانونية وفقًا لنظام المحفوظات والإتلاف.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تزويد جميع المحاكم ومرافقها بأجهزة إنذار وإطفاء الحرائق.

وأوصى المجتمعون بضرورة تعميم تجربة تنظيم العمل في محكمتي بداية وصلح غزة على باقي المحاكم في قطاع غزة.