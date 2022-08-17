وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات تضبط 164 كيلو فواكه فاسدة برفح وكالة الرأي الفلسطينية شرطة شمال غزة تُنهي خلافاً بين عائلتين استمر 11 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة لشؤون المحاكم تعقد اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش بعض قضايا المواطنين مع سلطة الاراضي وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة ملاحقة جرائم الإحتلال" تطالب بالمحاكمة أمام القضاء الدولي وكالة الرأي الفلسطينية صلح غزة والنيابة العامة تبحثان سبل التعاون المشترك￼ وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية لجنة اللاجئين بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2324) الاثنين17 اغسطس2022
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة شمال غزة تُنهي خلافاً بين عائلتين استمر 11 عاماً

17 آب / أغسطس 2022 11:11

شرطة شمال غزة تُنهي خلافاً بين عائلتين استمر 11 عاماً
شرطة شمال غزة تُنهي خلافاً بين عائلتين استمر 11 عاماً

غزة- الرأي

أنهت شرطة محافظة شمال غزة، أمس الثلاثاء، قضية خلاف استمر مدة 11 عاماً بين عائلتي "ح" و "ز" على خلفية حادث طرق، تسبب بإعاقة مستديمة لمواطن من عائلة "ز".

واستقبل مدير شرطة الشمال العقيد مصطفى الرزاينة في مكتبه الوجهاء والمخاتير لمتابعة الإتفاق النهائي بعد عدة جلسات متواصلة، مُشيداً بجهود كل من شارك في رأب الصدع بينهم وعلى رأسهم شرطة المحافظة .

وأوضح أن الصلح يدل على مدى أصالة أبناء الشعب الفلسطيني، مثمناً جهود المخاتير ورجال الإصلاح والفصائل الوطنية، ومقدما شكره للعائلتين على وعي أبنائها وحكمة كبارها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" ومؤسسة "إبداع" تختتمان دورة مهارات المونتاج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟