شرطة شمال غزة تُنهي خلافاً بين عائلتين استمر 11 عاماً

غزة- الرأي

أنهت شرطة محافظة شمال غزة، أمس الثلاثاء، قضية خلاف استمر مدة 11 عاماً بين عائلتي "ح" و "ز" على خلفية حادث طرق، تسبب بإعاقة مستديمة لمواطن من عائلة "ز".

واستقبل مدير شرطة الشمال العقيد مصطفى الرزاينة في مكتبه الوجهاء والمخاتير لمتابعة الإتفاق النهائي بعد عدة جلسات متواصلة، مُشيداً بجهود كل من شارك في رأب الصدع بينهم وعلى رأسهم شرطة المحافظة .

وأوضح أن الصلح يدل على مدى أصالة أبناء الشعب الفلسطيني، مثمناً جهود المخاتير ورجال الإصلاح والفصائل الوطنية، ومقدما شكره للعائلتين على وعي أبنائها وحكمة كبارها.