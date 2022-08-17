وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتابع مشروع " التوأمان صوان" لحل مشكلة مصارف المياه وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُكرم مجموعة حافظات لكتاب الله بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يراجع وسائل إعلام تساوقت مع رواية الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير إياد حريبات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفة زراعية بسلفيت ويستولي على مركبات في يطا وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تعزز تعاونها مع وكيل وزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدعو لمحاسبة الاحتلال بعد اعترافه بقتل الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المخططات الاستيطانية بالقدس لن تفلح بطمس معالمها وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون ينظم محاضرة حول إجراءات السلامة المكتبية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشرطة المجتمعية" شمال غزة تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 6 آلاف دينار

17 آب / أغسطس 2022 11:20

"الشرطة المجتمعية" شمال غزة تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 6 آلاف دينار

غزة-الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة شمال غزة خلافاً مالياً على إثر قضية "حقوق عمالية وأتعاب محاماة " بين عدة أطراف.

وأوضحت الشرطة المجتمعية بالشمال أن سبب الخلاف هو عدم مقدرة الطرف الأول "المقاول" دفع المبلغ المالي الذي حكمت به المحكمة لصالح الطرف الثاني " العامل".

وأشارت إلى أنه جرى التوصل لاتفاق بمشاركة لجان الإصلاح بدفع مبلغ 6 آلاف دينار أردني للطرف الثاني، على أن يتم تسليمه 2000 دينار دفعة أولى وتقسيط باقي المبلغ بكمبيالات شهرية، وتم تسليمه الدفعة الأولى، كما تم الإتفاق مع المحامي أ. محمود أبو دان بالتنازل عن أتعابه في القضية وقبول مبلغ رمزي بقيمة ألف دينار فقط.

وأكدت الشرطة المجتمعية أنه جرى إنهاء الخلاف والاتفاق على قيام الطرف الثاني والمحامي بالتنازل عن القضية بالكامل في المحكمة المختصة وإنهائها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" ومؤسسة "إبداع" تختتمان دورة مهارات المونتاج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟