مستشفى العيون ينظم محاضرة حول إجراءات السلامة المكتبية

غزة- الرأي

نظم قسم السلامة ومكافحة العدوى في مستشفى العيون ظهر اليوم الثلاثاء محاضرة توعوية تحت عنوان " صحتك بجلستك" بالتعاون مع دائرة التثقيف الصحي بالرعاية الصحية الأولية.

وتهدف المحاضرة إلى تعزيز الوعي الصحي للموظفين مقدمي الخدمات الصحية والحفاظ على صحة الموظفين في توجيهم نحو المزيد من الإنجاز وتعزيز وملائمة بيئة العمل "البيئة الإلكترونية " مع الوظيفة وممارسة والإعمال والمهام دون الإصابة بمتلازمة الرقبة النصية والتي تعرف بأنها إجهاد وآلم متكرر ناجم عن الانحناء المفرط والمتكرر مسببة تآكل في فقرات العمود الفقري نتيجة الجلسة الخاطئة في ممارسة المهام.

وتضمنت المحاضرة التي ألقاها د.عبد الله حمدونة رئيس قسم التثقيف والمثقف الصحي د. حمادة أبو حسان من دائرة التثقيف الصحي بالرعاية الصحية الأولية، شرحاً حول إجراءات السلامة المكتبية حيث ركزت المحاضرة التي شهدت مشاركة موظفي وموظفات المستشفى من كافة الفئات الصحية ، بالإضافة إلى عرض بعض الحالات المرضية بأمراض آلام الرقبة والعمود الفقري لأشخاص والتي كانت سببها استخدامات خاطئة لأدوات في مواقع العمل وبيئة عمل غي مناسبة في تفاقم حالات صحية، وأبرز التمارين المكتبية المتبعة للوقاية والتخفيف من آلام الظهر.