العدل تدعو لمحاسبة الاحتلال بعد اعترافه بقتل الأطفال

غزة- الرأي

دعت وزارة العدل الفلسطينية في بيان لها المجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة قادته بعد اعترافه باستهداف الأطفال وقصفهم بالطائرات المسيرة في مقبرة الفالوجا في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال من بينهم 4 من عائلة نجم أثناء عدوانه الأخير على القطاع والذي راح ضحيته 47 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين.



واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتراف هو إدانة حقيقية كاملة الأركان لهذه الجرائم المقصودة، حيث يستخدم تقنيات غاية في التطور خاصة في الطائرات بدون طيار المجهزة بكاميرات التصوير الدقيق والتعرف على الأشخاص في الليل والنهار على حد سواء.



وقالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يكل ولا يمل من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لا يأبه بأية مواثيق أو أعراف دولية.



وأشارت الوزارة إلى أن استمرار إفلات قادة الاحتلال من العقاب، وعدم وجود روادع حقيقية فاعلة، منح الضوء الأخضر لهذا الاحتلال المجرم لارتكاب المزيد من الجرائم، واستباحة دماء الأبرياء من المدنيين والأطفال والنساء، وقصف وتدمير البيوت والأعيان المدنية.



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لكبح جماح الاحتلال المجرم ولجمه عن ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، كما طالبت بالسعي الجاد والحقيقي لجلب قادة الاحتلال للمحاكمة على جرائمهم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.