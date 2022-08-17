وزارة الأسرى تعزز تعاونها مع وكيل وزارة الداخلية

غزة- الرأي



زار وفد من وزارة الأسرى والمحررين، صباح اليوم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في خدمة قضية الأسرى والأسرى المحررين.



وترأس الوفد أ.بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى، وبحضور أ.سعد أبو الخير مدير عام الوزارة وأ.نبيل حجاج مدير عام الأنشطة والفعاليات، وكان في استقبالهم اللواء مصلح .



وأشاد المدهون فى بداية اللقاء بدور وعمل وزارة الداخلية والأمن الوطني، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهامها التي تتطلب بذل الكثير من الوقت والجهد من أجل توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.



وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، والتي كان عنوانها خدمة الأسرى والأسرى المحررين والتى تمحورت حول التأمين الصحي، والتوظيف حسب النظام، واحتساب مدة الأسر كسنوات خدمة و الترقية عليها، اضافة إلى تسهيل عمل طاقم وزارة الأسرى في استقبال المحررين، والتنسيق بين عمليات الداخلية والأسرى بخصوص المعتقلين الجدد في البحر أو المعابر والحدود.



وعبر اللواء مصلح عن سعادته بهذه الزيارة من قبل وزارة الأسرى الجسم الحاضن لكافة الأسرى وذويهم شاكراً الوزارة على الجهود التي تبذلها من أجل تسهيل كافة العقبات وتقديم المساعدات للأسرى والمحررين.