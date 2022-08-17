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التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع صحفيين

17 آب / أغسطس 2022 11:58

التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع صحفيين
التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع صحفيين

غزة- الرأي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة العلاقات العامة والإعلام، وفدا صحافياً من وكالة صفا الإخبارية، وذلك ضمن جهود الوكالة  لتعزيز التعاون الإعلامي المشترك مع المؤسسات الحكومية، وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمواطنين.


بدوره رحّب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التنمية الاجتماعية د . حسام الدجني بوفد وكالة صفا، مؤكدًا أن وزارته تبذل جهودًا كبيرة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.


وأبدى الدجني جهوزية وزارته للتعاون مع كافة وسائل الإعلام، وتسليط الضوء على القضايا الهامة لشعبنا.


وقال: مستعدون لتعزيز علاقة الوزارة مع المؤسسات الإعلامية، مشيرًا إلى أنه يندرج تحت إطار عمل الوزارة 24 مؤسسة مختلفة تقدم الخدمات المختلفة لشعبنا.
وأضاف "خدماتنا لا تقتصر على تقديم شيكات الشؤون للمواطنين؛ ونحن نريد تغيير الصورة النمطية لدى المواطن، أملنا بتصحيح الصورة للمواطن وأن تصل رسالتنا إليهم".
وأشار إلى أنه من بين الجهود التي بذلتها الوزارة  تقديم خدمة الدعم النفسي للمواطنين، والإغاثة والطوارئ، حيث لدينا رقم مجاني لتقديم خدمة الدعم للنفسي".
وفي سياق متصل أكد الدجني أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع المواطنين لتقديم الدعم والخدمات لهم، مضيفًا "ما نستطيع سنقدمه للمواطنين، ولدينا أفكار نستطيع أن نبرزها للمجتمع


من جانبه قال رئيس تحرير وكالة صفا أ. محمد أبو قمر إن الزيارة جاءت للاطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم، وأهمية تعزيز الرسالة الإعلامية المناسبة للمواطن.


وأكد أبو قمر جهوزية وكالة صفا لتقديم الخدمة الإعلامية للوزارة في سبيل تذليل العقبات للجمهور، وتعزيز الجهود ودعم الأفكار وتطويرها خاصة البناءة.
وأشار إلى حرص  وكالة "صفا" على افرادها بأخبار حصرية ، بالإضافة لتسليط الضوء على جهود مراكز التدريب المهني لتطوير الفئات الشابة.
ودعا لرفع تنسيق التعاون مع الوزارة، مؤكدً جهوزية وكالة صفا لتغطية جميع الفعاليات التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية.

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