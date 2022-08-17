أوقاف رفح تُكرم مجموعة حافظات لكتاب الله بالمحافظة

رفح - الرأي

كرم قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف رفح مجموعة من حافظات القرآن الكريم وأجزاء منه خلال حفل نظمته في قاعة مول العرب بالمحافظة، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ورئيس القسم أ. زمزم زعرب، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية وذوي المحتفى بهم.

بدره أكد أبو عامر أن القرآن الكريم منهج تربية للمسلمين كافة، لما تحمل مضامينه من بواعث للخير في نفوسهم، مشيراً إلى أن الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالمسيرة القرآنية، والاهتمام بزيادة أعداد الحفظة لكتاب الله تلاوةً وتدبراً وحفظاً، لنكون في طليعة الأمم.

وأشاد بجهود المحفظين والمشرفين المبذولة في متابعة الأنشطة القرآنية المختلفة ودورهم في تحقيق الإنجاز في تعليم وتخريج الحفظة، مبيناً أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من تكريم الحافظين.