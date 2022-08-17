الحكم المحلي تتابع مشروع " التوأمان صوان" لحل مشكلة مصارف المياه

غزة- الرأي

نفذ المهندسان التوأمان أحمد ومحمود عبد الله صوان، فكرة مشروع لحل مشكلة مصارف المياه القائمة بالشوارع، والتي تهدف لمساعدة مهندسي النظافة وحمايتهم من المخاطر الصحية من أثر الانحناء والتنظيف في الأجواء الماطرة، وحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه في الشوارع نتيجة انسداد مصارف مياه الأمطار وتنظيفها بشكل دوري.



حيث استضافتهم وزارة الحكم المحلي ضمن خطتها في تطوير ومتابعة طاقات الشباب.



وتأتي متابعة المشروع بالتعاون مع بلدية غزة ووزارة الأشغال ونقابة المهندسين لتعزيز الآراء ودعم المشروع.



وجاءت فكرة هذا المشروع من خلال زيارات ميدانية لشوارع غزة الرئيسية، حيث وجد التوأمان أن ارتفاع منسوب المياه يحدث نتيجة تراكم مخلفات الشوارع والمخلفات المنزلية في مصارف المياه مما يؤدي لإنسداد بعض الخطوط أو خلل في ميول الشوارع مما يؤدي لتراكم المياه في بعض المناطق.



وتم تنفيذ المشروع بشكل عملي على مفترق الشعبية من خلال 4 عينات للزاوية الشرقية والجنوبية.



وأكد التوأمان أن هدف المشروع يأتي مقابل عدم تراكم المخلفات في مناطق أخرى، مشيرين أن فكرة المشروع تتلخص حول وضع سلة من الحديد المجلفن تعمل كمرشح مائي لإلتقاط العوالق الكبيرة والنفايات داخل السلة محاطة بشبك من الحديد المجلفن أو الستانليس بمقاسات معينة، حيث يتم وضع السلة داخل مصارف المياه القائمة ويتم فكها وتنظيفها بشكل دوري من قبل أصحاب المحلات التجارية المقابلة أو أصحاب البسطات المتنقلة أو مهندسي النظافة.



وقدم التوأمان صوان لوزارة الحكم المحلي تنفيذ مقترح مستقبلاً للمناطق الساخنة التي تتعرض لارتفاع منسوب المياه بشكل دوري من خلال عمل مانهول بقطر 1_2 م بعمق لا يقل عن 5 م ويتم وضعه بالرصيف بغطاء سكب على أن يتم وضع سلة كبيرة بداخله يسهل فكها وارجاعها بعد التنظيف مصنعة من الحديد المجلفن حيث يتم تصريف المياه مع أي عوالق للمصارف الموجودة على حفة الشارع ثم يتم تصريف المياه المرشحة للمانهول الموجود بالشارع المتوجه لبرك التجميع والترشيح.



يذكر أن مدينة غزة شهدت ارتفاعا لمنسوب المياه لعدة مناطق سكنية خلال المنخفضات الجوية وتحديداً بالمفترقات الرئيسية وبعض الشوارع المكتظة بالسكان، وكان السبب الرئيسي للارتفاع هو انسداد مصارف المياه التي آلت لحدوث المشكلة.