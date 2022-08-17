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"الشباب والثقافة" تفتتح تدريبيًا لبرنامج "دلني على السوق 4"

17 آب / أغسطس 2022 12:26

"الشباب والثقافة" تفتتح تدريبيًا لبرنامج "دلني على السوق 4"

غزة- الرأي


افتتح صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، امس الاربعاء، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المرشحين للاستفادة من النسخة الرابعة من برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب "دلني على السوق"، الممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.


وحضر الافتتاح، القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، ومدير دائرة العلاقات العامة والمشاريع المهندس رائد عوض، ومدير المشاريع في مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الأستاذ علاء منصور.


وخلال كلمة له أوضح بارود، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل المشاركين إداريًا وماليًا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وإدارة مشاريعهم الخاصة بكفاءة عالية وفق المعايير العلمية الحديثة لضمان نجاحها، والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب.


وأكد أنه سيتم من خلال النسخة الرابعة من برنامج دلني على السوق تقديم تمويل لتنفيذ عدة مشاريع ريادية صغيرة للشباب بقيمة 100 ألف دولار، بواقع 1000 إلى 5000 دولار للمشروع الواحد.


وأشار إلى أن عملية فرز المشاريع المتقدمة وتصنيفها حسب مجال اختصاصها وتقييمها تمت بمشاركة خبراء ومختصين في كافة المجالات، لافتًا إلى أنه تم إجراء عملية ترميز لطلبات المشاريع المقدمة لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية والموضوعية خلال عملية التقييم.


يذكر أن البرنامج التدريبي 99 شاب وشابة من المرشحين للاستفادة من النسخة الرابعة من برنامج دلني على السوق، ويستمر على مدار يومين، ويحاضر فيه الدكتور أحمد العفيفي والأستاذ أحمد الحسنات، ويتناول عدة موضوعات تتعلق بالجوانب الإدارة والمالية وإدارة المشاريع والتسويق.

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