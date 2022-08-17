المباحث العامة تضبط أربع دراجات نارية مسروقة

غزة- الرأي

ضبطت مباحث المرور أربع دراجات نارية مسروقة بقيمة 5500 دولار في محافظات قطاع غزة .

وقالت مباحث المرور: " إنه خلال جولاتها التفتيشية على الدراجات النارية ومن خلال فحص رقم الشاصي تبين أن الدراجات تعود ملكياتها لأشخاص قدموا شكاوى بفقدانها.

وذكرت مباحث المرور أنه تم ضبط دراجة نارية بمحافظة الشمال بقيمة 1600 دولار ، وضبط تكتك بمحافظة رفح بقيمة 1400 دولار .

وأشارت مباحث المرور أنه تم ضبط تكتك آخر مسروق بمحافظة الوسطى بقيمة 1300 دولار ، وفي محافظة خان يونس تم ضبط دراجة نارية مسوقة بقيمة 1200 دولار .

وأوضحت مباحث المرور تمت إحالة ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم