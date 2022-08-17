وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتابع مشروع " التوأمان صوان" لحل مشكلة مصارف المياه وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُكرم مجموعة حافظات لكتاب الله بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يراجع وسائل إعلام تساوقت مع رواية الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تفاقم الوضع الصحي للأسير إياد حريبات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفة زراعية بسلفيت ويستولي على مركبات في يطا وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تعزز تعاونها مع وكيل وزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدعو لمحاسبة الاحتلال بعد اعترافه بقتل الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المخططات الاستيطانية بالقدس لن تفلح بطمس معالمها وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون ينظم محاضرة حول إجراءات السلامة المكتبية
أخبار » الأخبار الحكومية

بقيمة5500 دولار

المباحث العامة تضبط أربع دراجات نارية مسروقة

17 آب / أغسطس 2022 12:30

المباحث العامة تضبط أربع دراجات نارية مسروقة
المباحث العامة تضبط أربع دراجات نارية مسروقة

غزة- الرأي

ضبطت مباحث المرور أربع دراجات نارية مسروقة بقيمة 5500 دولار في محافظات قطاع غزة

وقالت مباحث المرور: " إنه خلال جولاتها التفتيشية على الدراجات النارية ومن خلال فحص رقم الشاصي تبين أن الدراجات تعود ملكياتها لأشخاص قدموا شكاوى بفقدانها.

وذكرت مباحث المرور أنه تم ضبط دراجة نارية بمحافظة الشمال بقيمة 1600 دولار ، وضبط تكتك بمحافظة رفح بقيمة 1400 دولار . 

وأشارت مباحث المرور أنه تم ضبط تكتك آخر مسروق بمحافظة الوسطى بقيمة 1300 دولار ، وفي محافظة خان يونس تم ضبط دراجة نارية مسوقة بقيمة 1200 دولار . 

وأوضحت مباحث المرور تمت إحالة ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" ومؤسسة "إبداع" تختتمان دورة مهارات المونتاج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟