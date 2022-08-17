المالية: صرف رواتب المياومة وحقوق الغير غدًا الخميس

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب عقود المياومة وحقوق الغير "مدني وعسكري" غدا الخميس.
وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف رواتب المياومة عن شهر مايو الماضي، وحقوق الغير عبر مكاتب فروع بنك البريد.
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17 آب / أغسطس 2022 12:41
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب عقود المياومة وحقوق الغير "مدني وعسكري" غدا الخميس.
وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف رواتب المياومة عن شهر مايو الماضي، وحقوق الغير عبر مكاتب فروع بنك البريد.
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