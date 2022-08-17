المواصلات تشرع بتبليط ساحة دائرة ترخيص رفح

رفح- الرأي



شرعت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع بلدية رفح بتبليط ساحة دائرة ترخيص رفح وذلك ضمن سعي الوزارة لتطوير مرافقها المنتشرة عبر محافظات قطاع غزة.



أكد م. محمد سرور نائب مدير عام الإدارة أن الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة مناسبة داخل ترخيص رفح بحيث يتوفر مكان لفحص المركبات وكذلك اصطفافها داخل الترخيص.



وأوضح سرور أن ساحة ترخيص رفح تتعرض لكميات كبيرة من مياه الأمطار في فصل الشتاء مما يؤدي إلى تراكمها داخل الساحة وبهذا تعيق حركة المركبات والمواطنين مما يؤثر بالسلب على اداء العمل.



وأشار م. يوسف الطويل مشرف المشروع أن المساحة المقرر تبليطها 250 متر مربع حيث تم إنجاز 110 متر مربع في هذه المرحلة وسوف يتم استكمالها في الأيام القادمة.



وأضاف الطويل أن هذا المشروع جاء بعد دراسة الموقع والتواصل مع الجهات المعنية في سبيل إنجازه في أسرع وقت ممكن.



الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن الخطة السنوية الاستراتيجية لتطوير مرافق الوزارة.