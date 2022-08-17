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تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع بلدية المغازي

17 آب / أغسطس 2022 12:54

تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع بلدية المغازي
تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع بلدية المغازي

الوسطى- الرأي
  ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المديرية وبلدية المغازي بما يخدم المسيرة التعليمية ويوفر البيئة المناسبة لمدارسنا وطلابنا.


 جاء ذلك، خلال استقبال مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج وفد من بلدية المغازي برئاسة رئيس البلدية أ. حاتم الغمري، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أحمد دلول.


 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد مشيداً بما تقوم به بلدية المغازي من خدمات و إنجازات تصب في مصلحة المواطن، مؤكداً على أهمية العمل المشترك بين المديرية وكافة المؤسسات المحلية والخدماتية ومنها بلدية المغازي بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير البنية التحتية التي تساعد الطلبة على الدراسة والتعلم والوصول إلى مدارسهم.


 من جانبه، هنأ الغمري مديرية الوسطى على ما حققته من تفوق ومراكز على مستوى الوطن ومحافظات غزة في نتائج امتحانات الثانوية العامة، وأكد على أهمية العلاقة والتنسيق بين بلدية المغازي ومديرية التربية والتعليم بالوسطى بما يخدم مصلحة الطلبة والمسيرة التعليمية، وأشاد الوفد بالإنجازات التي حققتها مديرية الوسطى خلال الفترة السابقة، وتمنى أن يكون العام الحالي عام تفوق ونجاح للطلبة.

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