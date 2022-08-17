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خلال حفل تكريم الموظفين المتميزين..

النائب العام يؤكد على العمل الجاد للارتقاء بالأداء في جميع النيابات

17 آب / أغسطس 2022 01:05

النائب العام يؤكد على العمل الجاد للارتقاء بالأداء في جميع النيابات
النائب العام يؤكد على العمل الجاد للارتقاء بالأداء في جميع النيابات

كرّم النائب العام المستشار د. محمد النحال، بحضور مدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، الموظفين الفائزين في جائزة النيابة العامة للتميز المؤسسي، وذلك ضمن البرنامج الحكومي لتحفيز الموظفين الإداريين، خلال الحفل الذي أقيم في مقر ديوان النائب العام.

وأكد النائب العام، خلال كلمته في الاحتفالية، على أن الموظفين الإداريين هم عصب المؤسسة ومحور رئيس في تميزها، ودعا للارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري -على حد سواء- في جميع النيابات، من خلال توفير بيئة عمل تدفع الموظفين إلى التميز وتشجع روح المنافسة الإيجابية لديهم.

بدروه، أوضح د. المصري، تطلّعات النيابة العامة إلى إرساء تقليد حضاري، يكون فيه الاحتفاء بأهل الفضل والعرفان بحق السابقين والمجتهدين واجباً لا مناص من تأديته، ونهجاً لابد من مواصلته وترسيخه.

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