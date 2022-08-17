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الصحة تناقش سبل رفع مستوى خدمات الأورام والدم

17 آب / أغسطس 2022 01:11

الصحة تناقش سبل رفع مستوى خدمات الأورام والدم
الصحة تناقش سبل رفع مستوى خدمات الأورام والدم

غزة- الرأي


ناقش د.أيمن الفرا نائب مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات سبل رفع مستوى خدمات الأورام والدم داخل المستشفيات من خلال تشكيل نموذج جديد من اللجان التخصصية التنفيذية وذلك ضمن استراتيجيات الإدارة العامة للمستشفيات لإشراك الطواقم الصحية في صنع القرار وتنفيذه.


 وأكد د.يونس أبو النور مستشار اللجان التخصصية على ضرورة استمرارية وتقديم الخدمة بمأمونية شاملة.


واستعرضت أ.مروة مصبح رئيس قسم متابعة اللجان أهداف ومهام اللجنة ومدي تطبيقها من خلال البرامج التدريبية والتنفيذية في تطوير الخدمة.  


وناقش أعضاء اللجنة وضع الرؤية المستقبلية لخدمات الأورام والدم من خلال الأهداف والمهام التي وضعتها اللجنة، واحتياجات الكادر البشرى والتدريب من حيث الاختصاص.


ويأتي عقد هذه اللجان   في إطار حرص الإدارة العامة للمستشفيات على استمرارية تقديم الخدمات الصحية والعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية التخصصية وتوحيدها في كافة مستشفيات قطاع غزة.


يذكر أنه تم إعداد 22 لجنة تنفيذية من كافة التخصصات، وتم البدء بعقد الاجتماعات بأعضاء هذه اللجان، وعرض ومناقشة بنود ومهام وأهداف اللجان مع اللجان الاستشارية وجاري استكمال عقد اللقاءات مع اللجان بشكل ممنهج لبدء العمل والإنجاز من هذه اللجان.

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