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التنمية البشرية بالصحة تفتتح الحقيبة التدريبية للصيدلة

17 آب / أغسطس 2022 01:43

التنمية البشرية بالصحة تفتتح الحقيبة التدريبية للصيدلة
التنمية البشرية بالصحة تفتتح الحقيبة التدريبية للصيدلة

 

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للصيدلة الحقيبة التدريبية للصيدلة والتي تستهدف الصيادلة العاملين في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

 وممثلا عن دائرة التدريب افتتح اللقاء ا. موزر الحنجوري مرحبا بالحضور من المدربين والمتدربين موضحاً جهود تنمية القوى البشرية في تدريب الكوادر البشرية بوزارة الصحة والتركيز على التدريب التخصصي للكوادر الصحية والتعاون المستمر مع الإدارات المختلفة لتلبية احتياجاتها من التدريب، وأضاف أنه جاري العمل على إعداد حقيبة تطويرية أكثر تخصصية.


  وفي كلمته تحدث مدير عام الصيدلة د. أشرف أبو مهادي عن أهمية الحقيبة التدريبية في تطوير منظومة العمل الصيدلاني، وتابع ان هذه الحقيبة تطويرية جاءت بناءً على احتياج تدريبي للارتقاء بمستوى الكوادر العاملة، داعيا المشاركين للاستفادة المثلى من برنامج التدريب   

ويقدم البرنامج التدريبي مدربين معتمدين من وزارة الصحة د. كفاح طومان، د. نانسي نشوان، حيث شملت الدورة عدد من المحاور المتعلقة في مجال الصيدلة والجودة والانعاش القلبي الرئوي، وتستمر الدورة بواقع 48 ساعة تدريبية.

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