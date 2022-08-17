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خلال لقاءه رئيس حركة حـمـاس

"محيسن" يؤكد ضرورة تكامل الجهود الوطنية لمعالجة مشكلات الشباب بغزة

17 آب / أغسطس 2022 02:01

"محيسن" يؤكد ضرورة تكامل الجهود الوطنية لمعالجة مشكلات الشباب بغزة

اسنطبول- الرأي


 أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن ضرورة تكامل جهود المؤسسات الحكومية والأهلية وفصائل العمل الوطني ومؤسسات القطاع الخاص لمعالجة المشكلات والأزمات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز صمودهم في وجه سياسات الاحتلال الاجرامية.


جاء ذلك خلال لقاءه على رأس وفد من الهيئة برئيس المكتب السياسي لحركة الـMـقا9مة الإسلامية حـMـاس الدكتور إسماعيل هنية، في مدينة إسطنبول.


وأوضح محيسن أن قضايا الشباب في قطاع غزة تُعد من أخطر وأهم الملفات في الواقع الفلسطيني، ومسؤوليتهم تقع على عاتق الجهات كافة، ومؤكدًا أنهم يعيشون ظروفًا معيشية قاسية وصعبة، وهم الشريحة الأكثر تضررًا بسبب الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للعام الـ 15، وعدوان الاحتلال الاجرامي المتكرر.


وبيَّن أن الهيئة العامة للشباب والثقافة تعمل وفق منطلقات وطنية واضحة، وهم على سلم أولويات العمل الحكومي، مستعرضًا أبرز برامج ومشاريع الهيئة وصندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع لها.


ولفت محيسن إلى أن صندوق دعم الشباب قدم نحو 10 مليون دولار في برامج الزواج وتمويل المشاريع الصغيرة استفاد منها أكثر من 4000 شاب وشابة تمكن بعضهم من بدء مشاريعهم الخاصة ودخول سوق العمل الفلسطيني والاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا ومعيشيًا، وتمكن البعض الآخر من إتمام مراسم الزواج وتكوين أسر فلسطينية، مقدمًا شكره الجزيل للدكتور إسماعيل هنية على دوره المهم عند تأسيس الصندوق عام 2012 وتقديم مبلغ مليون دولار داعمًا لبرامج الصندوق.


من جانبه أكد هنية أن الشباب الفلسطيني ثروة حقيقية يجب المحافظة عليها ورعايتها، وتعزيز أواصر التعاون بين كافة الأطراف الفلسطينية للنهوض بواقع الشباب ودعم صمودهم وتمكينهم في شتى المجالات لإفشال مخططات الاحتلال الخبيثة الرامية إلى زرع اليأس والانكسار في نفوسهم وقتل الإبداع لديهم.


ووعد هنية بالعمل الحثيث لتوفير سُبل دعم لصندوق دعم الشباب الفلسطيني لتمكينه من تقديم برامج نوعية ومميزة تستهدف الشباب الفلسطيني في قطاع غزة.

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