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سلطة المياه وجودة البيئة توقع اتفاقية لتنفيذ مشاريع ببيت حانون

17 آب / أغسطس 2022 02:03

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

غزة – الرأي:

وقعت سلطة المياه وجودة البيئة إلى جانب بلدية بيت حانون وجمعية "غزة دستك" بالتعاون مع لجنة زكاة بيت حانون، اتفاقية تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع مهمة.

وتشمل تلك المشاريع التي ستنفذ بتمويل من وقف الديانة التركي "حفر بئر مياه وتركيب محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية مع بناء غرفة مشربيات لصالح بلدية بيت حانون".

وجرى التوقيع خلال اجتماع حضره رئيس سلطة المياه د.يوسف إبراهيم ورئيس بلدية بيت حانون د.عماد عدوان ومدير جمعية غزة دستك م.هاني ثريا والأستاذ أحمد أبوعمشة ممثلاً عن لجنة زكاة بيت حانون.

بدوره، أكد "إبراهيم" أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المتواصلة من سلطة المياه وجودة البيئة لتوفير احتياج البلديات والقطاع الخاص من مشاريع المياه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة.

كما شكر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة مؤسسة وقف الديانة التركي على هذا الدعم للمشروع وكذلك مؤسسة غزة دستك المشرف على تنفيذ هذا المشروع .

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