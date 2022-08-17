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لمراقبة سير العمل

"حماية المستهلك" تنظم 75 جولة على المحال التجارية والأسواق

17 آب / أغسطس 2022 02:11

"حماية المستهلك" تنظم 75 جولة وزيارة على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نفذت  طواقم حماية المستهلك  التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني،  75 جولة وزيارة على المحال التجارية والأسواق لمراقبة سير العمل فيها وتفقد المنتجات.

وأوضحت طواقم التفتيش أن طواقمها حررت  6 محاضر ضبط بحق عدد من المحال لعدم التزامهم بالأسعار.

كما حررت  17 محضر إتلاف لعدم الالتزام بشروط المواصفات والمقاييس وعدم توفر بطاقة البيان وانتهاء صلاحية بعض المنتجات.

 وفي وقت متزامن، قالت إن  وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الزراعة وبلدية النصيرات نظمت جولة مشتركة الساعة الرابعة فجرا على المخابز للتأكد من التزامها بالشروط الصحية والالتزام بوزن ربطة الخبز المعتمد.

 وخلال الجولة، تم تحرير محضر ضبط لأحد المخابز نتيجة وجود نقص في وزن ربطة الخبز، ومحضر ضبط لمخبز آخر لعدم التزامه بمعايير النظافة في المكان. 

وبشأن دائرة الرقابة الصناعية - قسم الصناعات التحويلية، أفادت أن طواقم الدائرة نظمت جولة ميدانية نوعية على منشآت صناعية خاصة بصناعة المنظفات ومستحضرات التجميل في محافظة غزة وشمال غزة بهدف الرقابة على عملية التصنيع والإنتاج.

وفي مدينة رفح، نظمت  وزارة الاقتصاد  بالتعاون مع مباحث التموين جولة مسائية على المطاعم شملت المطاعم الشعبية كالفول والفلافل والحمص والوجبات المختلفة بأنواعها لتفقد الاشتراطات الصحية وتفقد زيت القلي المستخدم والمواد الغذائية.

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