"نماء" يواصل نجاحاته ويحصد الألقاب المحلية

حقق نادي نماء الرياضي لقب بطولة الناشئين مواليد "2006" فرع "غزة والشمال", بعد فوزه في المباراة النهائية على خدمات جباليا (1-0). وسجل هدف نماء الوحيد جمال عبد النبي بالخطأ في مرماه (78). ومن المقرر أن يلعب" نماء" مع نظيره اتحاد خانيونس بطل "الوسطى والجنوب", السبت المقبل على ملعب الشهيد محمد الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى الساعة الخامسة مساء لتحديد بطل المحافظات الجنوبية.

وكان فريق اتحاد خانيونس توج بطلا لبطولة الناشئين "مواليد 2006" فرع "الوسطى والجنوب", بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره أهلي النصيرات (2-0). ويدين "الطواحين" بانتصاره الثمين للاعبه حسام الشاعر الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 73 و76 تواليا. نماء – أكاديمية تشامبيونز (1-0) وفي فرع "غزة والشمال", صعد نماء للموقعة الختامية, بعدما فاز على تشامبيونز (1-0), أحرزه وسام عزام في د76.

نماء يحقق 4 ألقاب محلية في "45 يوما"

وخطف نادي نماء الرياضي, الأنظار في الفترة الأخيرة, بعد إحرازه العديد من الألقاب في مختلف الألعاب الكروية بقطاع غزة، حيث اقتنصت فرق نادي "نماء" خلال الفترة الاخيرة 4 ألقاب محلية, أولها بطولة الدرجة الثانية لكرة الطاولة, ليضمن الفريق الصعود للدرجة الأولى. كما حقق النادي لقب بطولتي كرة الطائرة الشاطئية, وكرة القدم الشاطئية على التوالي, بفضل براعة لاعبيه.

كما نال فريق الناشئين لكرة القدم بنادي نماء, لقب بطولة "مواليد 2006" فرع "غزة والشمال", ليضرب موعداً مع اتحاد خانيونس على لقب بطل المحافظات الجنوبية السبت المقبل.

من جهة ثانية كشفت تقارير صحفية عن اختيار 4 لاعبين من قطاع غزة لمنتخب الناشئين, استعدادا لبطولة "كأس العرب", التي تنطلق في 23 الجاري بالجزائر. وأوضحت أن الجهاز الفني اختار الرباعي, هشام الطلاع (أهلي النصيرات),ورأفت شراب وأحمد شلح (أكاديمية تشامبيونز), وأحمد سليمان (أكاديمية القلعة), للمنتخب.

وبيّنت أن الرباعي سيغادر قطاع غزة الخميس القادم عبر معبر البري جنوبا, نحو الجزائر, برفقة المدرب العام محمد صيدم, للانضمام لبعثة المنتخب المتواجدة هناك. كان من المفترض أن يغادر "13 لاعبا" قطاع غزة، للانخراط في معسكر تدريبي مع زملائهم بالضفة الغربية والشتات, تمهيدا لاختيار الأفضل منهم، لكنه تم إلغاء المعسكر دون وضوح الأسباب. وسيرافق بعثة المنتخب للجزائر, الحكم الدولي محمد أبو شهلة، الذي اختير لإدارة بعض مباريات البطولة.