وزارة الأشغال تُطلق موقعها الإلكتروني بحلته جديدة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة، بعد تطويره من قبل المهندسين والمختصين في وحدة الحاسوب بالوزارة، وبمشاركة وحدة العلاقات العامة والإعلام.

وقالت الوزارة، إن البنية الجديدة للموقع تحتوي على أقسام عدة لتغطية جميع فعاليات ونشاطات الوزارة، إضافة إلى زوايا خاصة بذوي العلاقة من شركات ومختبرات هندسية ومقاولين ومؤسسات شريكة.

ونوهت أن الموقع الجديد سيُلبي حاجات المتصفح الفلسطيني والعربي وكل من يرغب بمعرفة المزيد والبقاء على تواصل مع أنشطة وزارة الأشغال.

وأكدت أنها تعمل على مواكبة التطور وخاصة في مجال المواقع الإلكترونية، خاصة في ظل ازدياد جمهور الصفحات الإلكترونية كمصدر أول للأخبار والمعلومات للمواطن الفلسطيني بشكل خاص.

لزيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:

www.mpwh.ps