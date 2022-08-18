"تشجيع الاستثمار" تستأنف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

غزة - الرأي

أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية عن استئناف استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن.

وقال مدير عام الهيئة علام غباين، إنه سيبدأ استقبال الطلبات الكترونياً عبر موقع الهيئة من يوم الاربعاء 17/08/22 وينتهي يوم الأربعاء 31/08/2022، مشددا على انه لا يتم استقبال أي طلب ورقياً بمقر الهيئة.

وبين غباين، أنه يتم تمويل جميع المشاريع الجديدة والقائمة، ما عدا المشاريع التجارية ومشاريع الأبقار والأغنام والدواجن اللاحم والسيارات وقوارب الصيد المستخدمة ومشاريع ألعاب الشبكات ومطاحن القهوة والبهارات ومشاريع صناعة المنظفات لغير المتخصص.

وأوضح أنه يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة فقط التقدم بطلب تمويل مشروع تجاري (مثل بقالة او بيع ادوات منزلية.. الخ).

وأشار غباين انه يتم تمويل المشاريع بنظام القرض الحسن بدون فوائد، وأن الحد الأقصى لقيمة تمويل المشروع 20 الف دولار.

وبين أن فترة السداد تختلف باختلاف قيمة التمويل، موضحاً أن فترة السداد لتمويل المشروع بقيمة 20 الف دولار تصل الي 60 شهر، وفترة السداد لتمويل المشاريع 15 الف دولار تصل الي 50 شهر، والمشاريع التي تمويلها اقل من 10 الاف دولار تصل فترة السداد الي 36 شهر .

وقال غباين، إن الفئات المستهدفة هي العاطلون عن العمل ممن يمتلكون المهارات الإدارية والفنية من كلا الجنسين، وأصحاب الحرف الصناعية والزراعية الراغبين في تطوير مشاريعهم، وخريجو الجامعات ممن يمتلكون القدرات الإدارية والفنية موضحا انه لا يتم تمويل الطلاب على مقاعد الدراسة.

وأكد أن الهيئة ستفتح باب استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة عدة مرات خلال العام.

وطالب غباين، المتقدمين وأصاحب الأفكار والمشاريع الراغبين في الحصول على تمويل مراجعة الموقع للتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للاستفادة من التمويل